BM, Somali'ye yardım için çare arıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Somali'de gıda ve insani yardıma muhtaç yaklaşık 6,2 milyon kişinin kurtarılması için 1,6 milyar dolar temin edilmesini istedi. BM Somali İnsani Yardım Koordinatörü Peter de Clercq'ın yayınladığı rapora göre, uluslararası toplumun geçen 8 yılda zor insani şartlar altında yaşayan milyonlarca Somaliliyi kurtarmak için yürütülen yardım çabalarına 6,2 milyar dolar insani yardımda bulunduğu belirtildi

Birleşmiş Milletler (BM) Somali İnsani Yardım Koordinatörü Peter de Clercq'ın yayınladığı rapora göre, uluslararası toplumun geçen 8 yılda zor insani şartlar altında yaşayan milyonlarca Somaliliyi kurtarmak için yürütülen yardım çabalarına 6,2 milyar dolar insani yardımda bulunduğu belirtildi.

Son yıllardaki kuraklık nedeniyle Somali'nin zor insani krizler dalgası yaşamaya devam ettiği aktarılan raporda, Somali'de çalışan yardım örgütlerinin tek başına ülkedeki insani krizleri çözemeyeceği belirtilerek, uluslararası toplumun bu kuruluşları desteklemek için ortak çalışmaları istendi.

Beşinci kez art arda kuraklık yaşanabilir

Somali'de nüfusun yarısına tekabül eden yaklaşık 6,2 milyon kişinin gıda yardımına, bunların 3,3 milyonunun da acil insani yardıma muhtaç olduğu aktarılan raporda, bunun için 1,6 milyar dolar gerektiği kaydedildi.

Raporda, kamplarda yaşayan Somalili göçmenlerin sayısının yaklaşık 2 milyon kişi olduğu, bunlardan 1 milyonunun Ocak 2017'de çıkan çatışma ve kuraklık nedeniyle yerlerini terk ettiği vurgulandı.

Raporda ayrıca, bu yıl yağacak yağmur miktarının ortalamanın altında olmasının beklendiği ve bu nedenle ülkede beşinci kez art arda kuraklık yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.