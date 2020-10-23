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BM, Libya'da tarafların kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını duyurdu

23 Ekim 2020 Cuma - 12:57 | Son Güncelleme : 23 10 2020 - 13:21

BM, Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını duyurdu.


Birleşmiş Milletler (BM), Cenevre'deki 5 5 Ortak Askeri  Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı  ateşkes için anlaşmaya vardığını duyurdu. 
 
BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, BM  Cenevre Ofisi'nde düzenlenen imza töreninde konuştu. Libyalı tarafların da hazır  bulunduğu törende, konuşmasını Arapça yapan Williams, anlaşmadan duyduğu  memnuniyeti dile getirdi.
 
Libyalı taraflar da anlaşma metinlerini imzaladıktan sonra kararı  ayakta alkışladı.
 
Williams, çarşamba günü yaptığı basın toplantısında da 5 5 Komisyon  toplantılarına katılan Libya hükümeti ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin  lideri darbeci Halife Hafter heyetlerinin (LNA), Libya'da tüm bölgeleri birbirine  bağlayan kara ve hava güzergahlarının açılması da dahil bazı konularda anlaşmaya  vardığını duyurmuştu.
 
Williams, tarafların kalıcı bir ateşkes üzerinde anlaşması hususunda  da "oldukça iyimser" olduğunu kaydetmişti.
 
Öte yandan, BM Cenevre Ofisi de sosyal medya hesabından anlaşmayı,  "Libyalılar için müjde" şeklinde duyurdu. Libyalı tarafların ülke genelinde  kalıcı ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını aktarılan açıklamada anlaşma  "tarihi" olarak nitelendirildi.
 
Özel Temsilci vekili Williams'ın, anlaşmanın detayına ilişkin basın  toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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BM Libya ateşkes
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