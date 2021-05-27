27 Mayıs 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.415 -0.84 EURO 10,4250 1.06
USD 8,5190 0.74 ALTIN 519,380 0.71
CANLI BORSA
TÜMÜ

BM İnsan Hakları Konseyi'nden İsrail'e soruşturma kararı

AA |  27 Mayıs 2021 Perşembe - 19:58 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 20:36

BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.


Konseyin, işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki "ciddi insan  hakları durumunu" görüştüğü özel oturumu sona erdi. İslam İşbirliği Teşkilatı  (İİT) Koordinatörü Pakistan ile Filistin'in ortaklaşa yaptığı başvuru üzerine  düzenlenen oturumda, Doğu Kudüs de dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki  insan haklarının durumuna ilişkin sunulan karar tasarısı görüşüldü.
 
Konseyde Almanya, Avusturya ve İngiltere temsilcilerinin karar  tasarısı aleyhinde konuşma yapması ve tasarıya hayır oyu istemesi dikkati çekti.  Venezuela temsilcisi ise İsrail'in "soykırıma varan insanlık suçlarını" şiddetle  kınadıklarını vurguladı. Venezuela'nın yanı sıra Rusya da karar tasarısı için  lehte oy kullanılmasını istedi. Pakistan ve Filistin'in ortaklaşa sunduğu tasarı  hakkında yapılan konuşmaların ardından 47 üyeli konseyde oylamaya geçildi.
 
İsrail aleyhindeki karar tasarısı, 14 çekimser, 9 aleyhte, 24 lehte  oyla kabul edildi.
 
Avusturya, Bulgaristan, Kamerun, Çekya, Almanya, Malawi, Marshall  Adaları, İngiltere ve Uruguay tasarı aleyhinde oy kullanan ülkeler oldu.
 
İsrail'in Filistinlilere "sistematik ayrımcılık ve baskısı da"  incelenecek
 
Kabul edilen tasarıyla, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin  topraklarında ve İsrail'deki insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen  uluslararası bağımsız soruşturma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.
 
Tasarıya göre bağımsız soruşturma komisyonu, İHK Başkanı Fijili Nazhat  Shameem Han tarafından atanacak ve 13 Nisan 2021'e kadar ve bu tarihten bu yana  iddia edilen tüm uluslararası insan hakları hukuku ihlalleri ve suistimalleri  soruşturacak.
 
Ayrıca, ulusal, etnik, ırksal veya dini kimliğe dayalı sistematik  ayrımcılık ve baskı da dahil olmak üzere süre gelen gerilimlerin,  istikrarsızlığın ve çatışmaların altındaki nedenler de mercek altına alınacak.
 
Kararda, ilgili tüm tarafların, soruşturma komisyonu ile tam iş  birliği yapması ve erişimi kolaylaştırması ibaresi yer aldı.
 
Uluslararası topluma ve diğer bağışçılara da, Doğu Kudüs dahil işgal  altındaki Filistin topraklarındaki Filistin halkına insani desteği acilen  harekete geçirme çağrısı yapıldı.
 
Ayrıca işgalci güç İsrail'e, Filistin halkına insani yardımların  ulaştırılabilmesi için engel çıkarmaması çağrısında bulunuldu.
 

ETİKETLER

İsrail insan hakları soruşturma komisyonu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.