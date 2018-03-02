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BM İnsan Hakları Konseyi Doğu Guta için acil toplanıyor

AA |  02 Mart 2018 Cuma - 16:30 | Son Güncelleme : 02 03 2018 - 16:31

BM İnsan Hakları Konseyi, İngiltere'nin isteği üzerine Doğu Guta'daki insani krizi görüşmek üzere "acil oturum" gerçekleştirecek.


Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi İngiltere'nin çağrısı üzerine Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukada tuttuğu  Doğu Guta'daki insani krizi görüşmek üzere "acil oturum" yapılması teklifini  kabul etti. 
Konsey Sözcüsü Rolando Gomez, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın  toplantısında, Konsey'in Doğu Guta'taki insan hakları ihlallerini görüşmek üzere  bugün TSİ 17.00'de acil oturum düzenleyeceğini söyledi.
 
Rusya'nın karşı çıkmasına rağmen kabul edilen "acil oturumda",  İngiltere'nin sunacağı karar tasarısı 47 üyeli Konsey tarafından görüşüldükten  sonra oylanacak.
 
İngiltere'nin karar tasarısında Doğu Guta'da BM'nin aldığı ateşkes  kararının hemen uygulanması, sivillere acil insani yardım sevkiyatı yapılması ve  bölgedeki yaralı ve hasta binden fazla kişinin acil tahliye edilmesi talebi yer  alıyor.
 
Tasarıda, Esed rejiminin Doğu Guta'daki sivillere yönelik saldırıları  "derhal durdurması" ve son dönemde bölgeye yapılan saldırıların kapsamlı şekilde  araştırılması için bağımsız bir soruşturma komisyonunun kurulması isteniyor.
 
Edinilen bilgiye göre tasarıda ayırca, Suriye'deki savaş suçu ve  insanlığa karşı işlenen suçların (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma  Komisyonu tarafından araştırılarak sorumluların hesap vermesi gerektiği  vurgulanıyor.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 24 Şubat'ta aldığı kararla Doğu  Guta başta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan  edilmesini istemişti. Ancak "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen  ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı.
 

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