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BM Güvenlik Konseyi'nden Cilvegözü Sınır Kapısı kararı

AA |  09 Temmuz 2021 Cuma - 19:25 | Son Güncelleme : 09 07 2021 - 19:32

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'ye sınır ötesi yardımlar için Cilvegözü Sınır Kapısı’nın açık tutulmasının bir yıl daha uzatılmasına karar verdi.


BMGK'de kapalı oturumda yapılan oylamada “Suriye’ye sınır ötesi yardım  mekanizması” olarak nitelenen Cilvegözü Sınır Kapısı’nın bir yıl daha açık  kalması oy birliği ile kabul edildi.
 
Suriye'nin kuzeybatısındaki yaklaşık 5 milyon kişiye ulaşan ve hayati  önem taşıyan uluslararası insani yardım malzemelerinin gönderildiği tek sınır  kapısı Cilvegözü, Rusya'nın engellemesi durumunda yarından itibaren kapanma  riskiyle karşı karşıya bulunuyordu.
 
BM, Suriye'ye uluslararası yardımların yapılmasına imkan tanıyan BMGK  kararlarının yetkilendirdiği mekanizmayla 2014'ten bu yana, özellikle Suriye'nin  kuzeybatısındaki İdlib'de 5 milyona yakın kişiye ulaşıyor.
 
2020'ye kadar gıda, ilaç, tıbbi ve hijyen malzemesi gibi uluslararası  insani yardımlar, 2'si Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısından gönderilirken;  Rusya'nın vetosu ve itirazları üzerine sınır kapılarının sayısı önce 2'ye  indirilmiş, daha sonra Rusya, sadece Cilvegözü Sınır Kapısı'nın 1 yıl daha açık  tutulmasına onay vermişti.
 

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