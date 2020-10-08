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BM Güvenlik Konseyi, KKTC'nin "kapalı Maraş" kararını görüşecek

AA |  08 Ekim 2020 Perşembe - 1:52 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 1:52

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), cuma günü KKTC'nin kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açma kararını görüşecek.


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BMGK, cuma günü  KKTC'nin kapalı Maraş kararını kapalı oturumda ele alacak.
 
Toplantının yerel saat ile 15.00'da yapılması bekleniyor.
 
Öte yandan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, söz konusu karardan  endişe duyulduğunu belirterek, "Ada'da gerginliği artıracak, diyalog ve  müzakerelerin başarılı olmasına gölge düşürecek tek taraflı eylemlerden  kaçınılması'' çağrısı yapmıştı.
 
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise BM'nin ilgili Güvenlik  Konseyi kararları doğrultusunda kapalı Maraş konusundaki pozisyonunun  değişmediğini söylemişti.

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Birleşmiş Milletler BMGK kapalı Maraş
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