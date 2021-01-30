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BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'taki görev süresini uzattı

30 Ocak 2021 Cumartesi - 0:44 | Son Güncelleme : 30 01 2021 - 0:44

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) misyonunun görev süresini 6 ay daha uzattı.


Konsey, UNFICYP'in görev süresini, 31 Temmuz 2021'e kadar uzatma kararı aldı.
 
BM'nin en uzun süreli faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan UNFICYP, 1964'ten bu yana adada görev yapıyor ve barış gücünün görev süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.

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Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü
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