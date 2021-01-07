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BM Genel Sekreteri Guterres: Üzüntü duydum

AA |  07 Ocak 2021 Perşembe - 8:26 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 8:26

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Kongresinin Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından basılmasının ardından yaşanan olaylardan üzüntü duyduğunu bildirdi.


Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada,  siyasi liderlerin bu tür durumlarda destekçilerinden şiddetten kaçınmalarını,  demokratik süreçlere ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermelerini istemesinin  önemine vurgu yaptı.
 
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır da Twitter hesabından, "Bugün  Washington'da Kongrede yaşanan gelişmelerden üzüntü ve endişe duydum. ABD,  dünyanın en büyük demokrasilerinden biri. Böylesine kritik bir zamanda ev sahibi  ülkemizde demokratik süreçlerde barış ve saygının üstün geleceğine inanıyorum."  açıklamasında bulunmuştu.
 
Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce  gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye  çalışmıştı.
 
Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler  Senatoya girmişti.
 
Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasının onay  oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve  Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.
 
ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde  gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.
 
Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle yerel saatle 18.00'den  itibaren 12 saatlik "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.
 
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun  üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.
 
Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye,  Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum."  demişti.
 
Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık  dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat  sonra yerel saatle 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.
 
ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını  kaybetmişti.
 
  
 

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