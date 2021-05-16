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BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e tepki!

AA |  16 Mayıs 2021 Pazar - 7:22 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 7:22

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail saldırıları sırasında Gazze’de medya kuruluşlarının bulunduğu binanın hedef alınmasına tepki gösterdi.


BM Genel Sekreteri Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından  yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, Gazze şehrinde, içinde uluslararası  medya kuruluşlarının ofislerinin de bulunduğu yüksek katlı bir konutun İsrail  hava saldırısı ile yıkılmasından derin rahatsızlık duymuştur." ifadesine yer  verildi.
 
Guterres'in Gazze'de artan sivil ölümler karşısında dehşete düştüğü  vurgulanan açıklamada, "Dün gece Gazze'deki El-Shati kampında, İsrail'in hava  saldırıları sonucu çocukların ve aynı aileden 10 kişinin ölümü de buna dahildir."  denildi.
 
Açıklamada, Genel Sekreter Guterres'in, ayrım gözetmeksizin bütün  taraflara sivillerin ve medya binalarının vurulmasının uluslararası hukukun  ihlali olduğu ve ne pahasına olursa olsun bundan kaçınılması gerektiği uyarısı  hatırlatıldı.
 
  
 

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