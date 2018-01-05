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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Barzani'ye mektup

AA |  05 Ocak 2018 Cuma - 18:43 | Son Güncelleme : 05 01 2018 - 18:43

Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözülmesi için her iki tarafı diyaloğa teşvik edeceğini belirtti.


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'nin  ofisinden yapılan açıklamada, Guterres'in Barzani'ye Erbil ve Bağdat arasındaki  sorunların çözümüyle ilgili bir mektup gönderdiği ifade edildi.
 
Açıklamada, Guterres'in Barzani'ye gönderdiği mektupta, "Her iki  tarafı, (Erbil ve Bağdat) gerçek bir diyaloğu başlatmalarına vesile olacak uygun  bir zemini yaratmaya teşvik edeceğim. "dediği kaydedildi.
 
Ayrıca Guterres'in mektubunda, terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasına  yol açan tehditlerle mücadele, bölge istikrarının daha da güçlenmesi ve ulusal  barışın kalkındırılması adına, elde edilen istikrarın korunması gerektiği  ifadelerine yer verildiği aktarıldı.
 
Erbil ve Bağdat arasındaki sorunlar   IKBY'nin Ocak 2014'te  Bağdat'tan bağımsız şekilde petrol ihraç etmesiyle başlayan gerilim, Irak merkezi  hükümetinin bütçe kesintisiyle tırmandı.  Terör örgütü DEAŞ'ın ortaya  çıkması, petrol fiyatlarında meydana gelen sert düşüşle zor günler geçiren Erbil  yönetimi, 25 Eylül 2017'de düzenlediği gayrimeşru referandumla hem Bağdat hem de  komşu ülkelerle mevcut ilişkilerini ciddi tehlikeye attı.
 
Erbil ile Bağdat arasındaki gerginlik gayrimeşru referandumun ardından  Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerden Peşmerge'nin çıkarılmasıyla zirveye  ulaştı.   
 

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