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BM diplomatı, New York'taki apartman dairesinde ölü bulundu

DHA |  02 Ocak 2021 Cumartesi - 0:03 | Son Güncelleme : 02 01 2021 - 0:03

İsmi açıklanmayan Birleşmiş Milletler (BM) diplomatı, ABD'nin New York kentindeki bir apartman dairesinde ölü bulundu. Polis, diplomatın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.


İsmi henüz açıklanmayan kadın diplomat, ABDnin New York kentinde bulunan bir apartman dairesinde bulundu. Polisten yapılan açıklamada, 38 yaşında olduğu belirtilen kadın diplomatın odada yüz üstü yatmış şekilde, boynunda bir kemerle bulunduğu ifade edildi. Odada antidepresan ilaçların da bulunduğu belirtildi. Odada yapılan incelemede bir cinayet şüphesi olmadığı ifade edilirken; intihar ihtimalinin üzerinde durulduğu aktarıldı. Apartmanın kapıcılarından Hernan Avila, Burada iki yıldır yaşıyordu. Herkes kötü hissediyor. Gerçekten çok iyi biriydi dedi. Birleşmiş Milletlerden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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Birleşmiş Milletler ABD New York
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