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BM'den Suriye için işbirliği çağrısı!

AA |  16 Aralık 2020 Çarşamba - 19:21 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 19:21

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, 2021'e yaklaşırken Suriye'deki krize siyasi çözüm için "önemli oyuncular ve kilit konuların masada olduğu yeni bir uluslararası iş birliği" gerektiğini söyledi.


BM Güvenlik Konseyini 30 Kasım-4 Aralık'ta Cenevre'de toplanan Anayasa  Komitesi'nin çalışmaları hakkında bilgilendiren Pedersen, komitenin 5. oturum  için 25-29 Ocak 2021'de yeniden toplanacağını söyledi.
 
Suriye'de 10 yıldır devam eden krize hala bir çözüm bulunamadığına  dikkati çeken Pedersen, "2020'ye dönüp baktığımızda elimizde mart ayından bu yana  cephe hattında göreceli bir sakinlik ve Anayasa Komitesi var. 2021'e yaklaşırken  daha derin ve kapsamlı bir sürece ihtiyacımız var; ülke genelinde ateşkes, gerçek  bir anayasa taslağı, güven inşa etmeye ve tüm sorunları ele almaya yönelik adım  adım geniş çaplı bir çaba. Bunun için de önemli oyuncular ve kilit konuların  masada olduğu yeni bir uluslararası iş birliği gerekiyor." dedi.
 

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Birleşmiş Milletler Geir Pedersen Suriye
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