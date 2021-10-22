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BM'den son dakika Suriye açıklaması: Hayal kırıklığıyla sonuçlandı

AA |  22 Ekim 2021 Cuma - 19:08 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 19:08

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turunun hayal kırıklığıyla sonuçlandığını ve Komite toplantılarına bu şekilde devam edemeyeceklerini belirterek, "Elde etmeyi umduğumuz şeyi başaramadık. Yeni bir metin sunmamaya karar veren hükümet (Beşşar Esed rejimi) delegasyonuydu." dedi.


Suriye Anayasa Komitesinin 45 kişilik yazım kurulunun altıncı tur  toplantıları, BM Cenevre Ofisi'nde sona erdi.
 
Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti  temsilcilerinden 15'er kişinin oluşturduğu anayasanın yazımından sorumlu "küçük  grup"un üyeleri, TSİ 16.30'dan itibaren BM yerleşkesinden ayrılmaya başladı.
 
İki oturum halinde düzenlenen son gün toplantılarının ardından Özel  Temsilci Pedersen basın toplantısı düzenledi.
 
18 Ekim'de başlayan altıncı turda hangi başlıkları anayasa metnine  dönüştürmeleri ve anayasa metnini kimlerin sunması gerektiğine dair müzakerede  bulunduklarını belirten Pedersen, "İki eş başkan, toprak bütünlüğü ve egemenlik  ilkeleri üzerinde anlaştılar. Salı günü muhalefetin ordu, güvenlik ve istihbarat  konulu bir anayasa taslağı sunmasına karar verildi. Üçüncü gün, hukukun üstünlüğü  taslağının üçüncü delegasyon tarafından sunulmasına karar verildi. Dördüncü gün,  hükümet tarafından terör ve aşırılıkla ilgili metnin sunulmasına karar verildi."  dedi.
 
Rejime tepki
 
Pedersen, hafta boyunca toplantılarda iniş ve çıkışlar olduğunu ifade  ederek şunları kaydetti:
 
"Bugün müzakere ettiğimiz ilkeleri öne çıkarmaya odaklanacak ve geçici  bir anlaşmaya veya en azından bazı konularda ittifak etmeye ve neleri kabul  etmediğimizi kararlaştırmaya odaklanacaktık. Bugünkü görüşmeler büyük bir hayal  kırıklığıydı. Elde etmeyi umduğumuz şeyi başaramadık. Nasıl bir fikir birliğine  varılacağı konusunda iyi istişarelerimiz olabilirdi fakat süreci nasıl  ilerleteceğimiz konusunda doğru bir anlayıştan mahrum kaldık. Yeni bir metin  sunmamaya karar veren hükümet delegasyonuydu."
 
Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının bir sonraki turunun  tarihinin de belirlenemediğini söyledi.
 
Öte yandan, rejim heyetinin eş başkanı hukukçu Ahmed Kuzbari, AA  muhabirinin, "Altıncı turda olumlu bir sonuç çıktı mı?" sorusuna, "Hayır bu turda  da çıkmadı." karşılığını verdi.
 

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