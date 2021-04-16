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BM'den son dakika Libya kararı! Resmen onaylandı

AA |  16 Nisan 2021 Cuma - 22:25 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 22:25

BMGK, Libya'ya ateşkesi denetleme mekanizması gönderilmesini onayladı, Sirte'ye ateşkesi denetlemek için 60 gözlemci konuşlandırılacak.


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BMGK Libya Sirte
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