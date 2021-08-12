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BM'den son dakika Afganistan çağrısı: Felaketle sonuçlanır

AA |  12 Ağustos 2021 Perşembe - 20:05 | Son Güncelleme : 12 08 2021 - 20:23

Birleşmiş Milletler (BM) Kabil'de Afgan güçleri ile Taliban arasında çatışma çıkmasının "felaket" ile sonuçlanacağı uyarısında bulunarak, Doha'daki görüşmelerde anlaşma sağlanması çağrısı yaptı.


BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, basın brifinginde,  Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve sivillerin durumundan  ''derin endişe'' duyduklarını dile getirdi.
 
Afgan güçleri ile Taliban arasındaki çatışmaların başkent Kabil  büyüklüğündeki bir kente sıçramasının "felaket" ile sonuçlanacağı uyarısı yapan  Dujarric, ''Doha'da bu hafta Afganistan ve Taliban ile bölgesel ve uluslararası  temsilciler arasında yapılan görüşmelerin müzakere edilmiş bir çözüme giden yolu  tesis etmesini umuyoruz.'' dedi.
 
Dujarric, müzakerelere katkıda bulunmaya ve sayıları giderek artan  insani yardıma muhtaç Afganlara yardım sağlamaya da hazır olduklarını söyledi.
 
Taliban vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldi
 
ABD’nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin  Taliban’la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban  saldırıları hız kazandı.
 
Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra,  kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.
 
Afganistan-İran sınırındaki Nimroz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın  ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzeyde olmak üzere 10  vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri Taliban'a karşı kontrolü kaybetti.  Kabil yönetimi halen 24 vilayet merkezinde hakim durumda.
 
Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri  artırdı.
 
BM’ye göre 2021'in ilk yarısında 1659, son bir ayda ise 1000'den fazla  sivil hayatını kaybetti.
 
Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa  kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.
 
BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.
 

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