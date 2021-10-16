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BM'den son dakika acil önlem çağrısı: İnsani kriz korkunç boyutlarda

AA |  16 Ekim 2021 Cumartesi - 18:52 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 18:56

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Yemen'de açlığa son verilmesi için acilen önlemler alınması çağrısında bulundu.


WFP'nin Twitter hesabından 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla  yayımlanan yazılı açıklamada, WFP'nin, "Yemenli ailelere, yaşamak için ihtiyaç  duydukları gıda yardımını yapmakta kararlı" olduğu belirtildi.
 
Açıklamada, "Dünya Gıda Günü'nde Yemen için ve burada açlığın son  bulması için acilen önlemlerin alınması çağrısı yapıyoruz." denildi.
 
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran  destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
 
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin  denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri  Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
 
Yemen'de 7 yıldır süren çatışmalarda 200 bini aşkın kişi yaşamını  yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle  büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.
 
BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı  Yemen'de, 30 milyon nüfuslu ülkenin 22 milyondan fazlası yardıma ve korumaya  ihtiyaç duyuyor.
 
Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi  malzemedeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın  hastalıklara davetiye çıkarıyor.
 

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Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Yemen
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