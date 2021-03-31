BM'den Myanmar için flaş iç savaş uyarısı! Ölü sayısı 520'yi aştı

Myanmar ordu su, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da darbenin ardından 520'den fazla kişinin öldüğünü belirterek ülkede iç savaş çıkabileceği uyarısında bulundu.