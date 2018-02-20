BM'den kritik Suriye uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye rejiminin kuşatması altındaki Doğu Guta'ya yönelik saldırılar nedeniyle 400 bin sivilin güvenliğinden endişe duyulduğunu, çocukların aşırı derecede yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu ve bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmaya başladığını bildirdi.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Doğu Guta'da artan askeri gerginlikten endişe duyduklarını söyledi.

Rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta bölgesindeki çatışmaların ve hava saldırılarının 400 bin sivilin güvenliğini tehlikeye attığına dikkati çeken Haq, Duma'daki saldırılarda bugün 30 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

''Çocuklar, aşırı derecede yetersiz beslenmeyle karşı karşıya''

Haq, Doğu Guta'da 15 Şubat'tan beri saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu pek çok kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Saldırılar nedeniyle bölgeye insani yardım yapılamadığını ve gıda sıkıntısı yaşandığını aktaran Haq, ''69 kişi aşırı derecede yetersiz beslenme ile karşı karşıya ve 127 çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor.'' dedi.

''Bulaşıcı hastalıklar baş göstermeye başladı''

Haq, son kullanma tarihi geçen anestezi kullanımı nedeniyle de 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, ''Tüberküloz, tifo ve uyuz gibi bulaşıcı hastalıklar görülmeye başladı ve aşıların tükenmesi nedeniyle 600 çocuk da tehlike altında.'' diye konuştu.

Doğu Guta'da saldırılar sürüyor

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine bugün düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 58 sivil yaşamını yitirdi, 45 sivil yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, saldırılar aralıksız sürüyor.