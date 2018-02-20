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BM'den kritik Suriye uyarısı

AA |  20 Şubat 2018 Salı - 0:21 | Son Güncelleme : 20 02 2018 - 0:21

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye rejiminin kuşatması altındaki Doğu Guta'ya yönelik saldırılar nedeniyle 400 bin sivilin güvenliğinden endişe duyulduğunu, çocukların aşırı derecede yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu ve bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmaya başladığını bildirdi.


BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın  toplantısında, Doğu Guta'da artan askeri gerginlikten endişe duyduklarını  söyledi.
 
Rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta bölgesindeki çatışmaların ve  hava saldırılarının 400 bin sivilin güvenliğini tehlikeye attığına dikkati çeken  Haq, Duma'daki saldırılarda bugün 30 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.
 
''Çocuklar, aşırı derecede yetersiz beslenmeyle karşı karşıya''
 
Haq, Doğu Guta'da 15 Şubat'tan beri saldırılarda aralarında kadın ve  çocukların da olduğu pek çok kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
 
Saldırılar nedeniyle bölgeye insani yardım yapılamadığını ve gıda  sıkıntısı yaşandığını aktaran Haq, ''69 kişi aşırı derecede yetersiz beslenme ile  karşı karşıya ve 127 çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor.'' dedi.
 
''Bulaşıcı hastalıklar baş göstermeye başladı''
 
Haq, son kullanma tarihi geçen anestezi kullanımı nedeniyle de 2  kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, ''Tüberküloz, tifo ve uyuz gibi  bulaşıcı hastalıklar görülmeye başladı ve aşıların tükenmesi nedeniyle 600 çocuk  da tehlike altında.'' diye konuştu.
 
Doğu Guta'da saldırılar sürüyor
 
Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta  bölgesine bugün düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da  bulunduğu 58 sivil yaşamını yitirdi, 45 sivil yaralandı. Ölü sayısının  artmasından endişe edilirken, saldırılar aralıksız sürüyor.
 
Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil  yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan  edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan  ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı ve son aylarda  saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil  durumda binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk  veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık ve  ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.
 

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