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BM'den kritik açıklama

AA |  16 Ocak 2018 Salı - 22:08 | Son Güncelleme : 16 01 2018 - 22:47

Guterres, ABD'nin Suriye'de "sınır güvenliği gücü" planına ilişkin, "Suriye halkı kendi sorunlarını kendi çözebilse çok daha iyi olurdu." dedi.


Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreteri  Antonio Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında,  gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
 
Uluslararası toplumun birçok konuda başarısız olduğuna ve uzayıp giden  çatışmalar ve terör konusuna dikkati çeken Guterres, "Ortadoğu'da bir kördüğüm  ile, Kore Yarımadası'nda olası bir nükleer savaşla karşı karşıyayız." dedi.
 
İklim değişikiliğinin hızla ilerlediği, eşitsizliklerin,  milliyetçiliğin arttığı konusunda uyaran Guterres, günümüz sorunları karşısında  daha az nefret, daha fazla diyalog ve daha fazla  uluslararası işbirliği çağrısı  yaptı.
 
Guterres, AA muhabirinin ABD'nin Suriye'de "sınır güvenliği gücü"  kurma planına ilişkin sorusuna, "Suriye halkı kendi sorunlarını kendi çözebilse  çok daha iyi olurdu." yanıtını verdi.
 
Cenevre sürecinin canlandırılması için her türlü çabanın gösterilmesi  gerektiğini söyleyen Guterres, Suriye'deki krizin askeri çözümle mümkün  olamayacacağını ifade etti.

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