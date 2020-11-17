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BM'den Kapalı Maraş açıklaması

AA |  17 Kasım 2020 Salı - 1:40 | Son Güncelleme : 17 11 2020 - 1:41

Birleşmiş Milletler (BM), Kapalı Maraş'taki gelişmeleri endişeyle izlediklerini bildirdi.


BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın birifinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kapalı Maraş'a ziyaretinin sorulması üzerine, ''Hafta sonu Maraş'ta yaşanan gelişmeleri endişeyle yakından izlediğimizi söylebilirim.'' değerlendirmesinde bulundu. 
 
Kapalı Maraş konusundaki pozisyonların değişmediğini ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarını dikkate aldıklarını söyleyen Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ada'da gerginliği artıracak ve gelecekte diyalog ve görüşmeleri tehlikeye atacak her türlü tek taraflı adımdan kaçınılması çağrısı yaptığını söyledi. 
 
Dujarric, tüm taraflara diyalog çağrısında bulunarak, uygulanabilir ve kapsamlı bir müzakere ve siyasi sürecin canlandırılmasında iki tarafın desteklenmesinin önemli olduğunu kaydetti. 
 
Sözcü Dujarric, ''Kıbrıs'ta kalıcı bir çözümün yolu nihayetinde tarafların elinde.'' dedi.

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Birleşmiş Milletler bm Kapalı Maraş
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