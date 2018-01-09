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BM'den İsrail'e çağrı!

AA |  09 Ocak 2018 Salı - 15:35 | Son Güncelleme : 09 01 2018 - 15:35

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'e, ülkedeki Eritre ve Sudanlıları zorla sınır dışı etme politikasını durdurma çağrısında bulundu.


BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü William Spindler, BM  Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "BM Mülteciler Yüksek  Komiserliği, İsrail'e, Eritre ve Sudanlıları sınır dışı ederek başka yerde iskan  etme politikasını durdurma çağrısında bulunuyor. Bu çağrıyı, İsrail'in 80 kişiyi  başka yerde iskan etme kararı alması ve bu insanların hayatlarını riske edip  Libya'dan Avrupa'ya gitmesi sonrasında yapıyoruz." dedi.
 
Spindler, İsrail'de 27 bin Eritreli ve 7 bin Sudanlının yaşadığını  ama İsrail'in sadece 10 Eritreli ve 1 Sudanlıyı sığınmacı olarak kabul ettiğini  söyledi.
 
İsrail'in 1 Ocak'ta açıkladığı Eritreli ve Sudanlıların sınır dışı  edilerek Afrika'da iskan edilmesi ya da süresiz olarak gözaltına alınması  planından "ciddi endişe" duyduklarını belirten Spindler, İsrail'den sınır dışı  edilenlerin Afrika'daki güvenlik durumunun "kaygı verici" olduğunu sözlerine  ekledi.
 
  
 
 
 

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