BM'den indirilen yolcu uçağı için şeffaf soruşturma çağrısı!

Belarus yönetiminin bir yolcu uçağını "zorla" başkent Minsk'e indirmesi ile ilgili dünyayı ayağa kaldırdı. Birleşmiş Miletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yolcu uçağınının zorla indirmesi ve uçaktaki muhalif bir gazeteciyi gözaltına almasına ilişkin "şeffaf ve bağımsız soruşturma yürütülmesi" çağrısı yaptı.

Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, 23 Mayıs'ta bir yolcu uçağının zorla indirilerek gazeteci Roman Protasevich'in gözaltına alınmasından "derin endişe duyduğunu" ifade etti.

Yaşanan "rahatsız edici" bu duruma ilişkin "tam, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma yürütülmesi" çağrısında bulunan Guterres, ilgili tüm tarafların soruşturma için iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

Belarus'ta, geçen yıl ağustos ayındaki başkanlık seçimlerinin ardından kötüye giden insan hakları durumuna da dikkati çeken Guterres, Belarus lu yetkililere insan hakları, ifade ve toplanma özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric ise basın brifinginde gözaltına alınan gazeteci Roman Protasevich'in serbest bırakıldığını görmek istediklerini söyledi.

ATİNA-VİLNİUS SEFERİNİ YAPAN UÇAĞIN MİNSK'E İNDİRİLMESİ

Atina'dan Vilnius'a seyahat eden 123 yolcunun bulunduğu Ryanair'e ait uçak, dün Belarus hava sahasındayken bomba ihbarı üzerine Minsk Havaalanı'na acil iniş yapmış, güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağı kaldırılmıştı.