BM'nin Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen 46 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından araçlarla Cilvegözü’nden çıkış yapılarak, Suriye’nin Bab el-Hava Sınır Kapısı'na geçildi. TIR’larda bulunan insani yardım malzemeleri, İdlib ve çevresinde kırsalda yaşayan iç savaş mağduru ailelere dağıtılacak.
- Haberler »
- Dünya Haberleri »
- BM’den İdlib’e 46 TIR ile insani yardım
BM’den İdlib’e 46 TIR ile insani yardım
DHA | 05 Ekim 2020 Pazartesi - 17:40 | Son Güncelleme : 05 10 2020 - 17:41