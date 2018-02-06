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BM'den flaş Suriye çağrısı!

AA |  06 Şubat 2018 Salı - 22:02 | Son Güncelleme : 06 02 2018 - 22:02

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'de her türlü kimyasal silah kullanılmasını en güçlü şekilde kınayarak, BM Güvenlik Konseyi'ne sorumluların belirlenebilmesi için birlik çağrısı yaptı.


Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri  Antonio Guterres, Suriye'de her türlü kimyasal silahın kullanılmasını en güçlü  şekilde kınayarak, BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sorumluların belirlenebilmesi  için birlik çağrısında bulundu. 
 
BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde,  son haftalarda Suriye'den, kimyasal silah kullanıldığına ilişkin gelen  haberlerden son derece endişe duyduklarını söyledi.
 
Kimyasal silah kullanımının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini  belirten Haq, Guterres'in Suriye'de her türlü kimyasal silahın kullanılmasını en  güçlü şekilde kınadığını ifade etti.
 
Haq, Guterres'in BMGK'ye Suriye'de kimyasal silah kullananların  belirlenebilmesi için birlik çağrısını yinelediğini sözlerine ekledi.
 
ABD, BMGK'ye Suriye'deki kimyasal silah kullanımından rejimi sorumlu  tutan ve kimyasal silah kullanılmasını kınayan bir açıklama sunmuş, Rusya, rejimi  suçlayan bu açıklamaya karşı çıkmıştı.
 
Rusya, kimyasal silah kullanılmasından rejimin sorumlu olmadığını  iddia ederek, Suriye'de her türlü kimyasal silah kullanımını kınayan rakip bir  BMGK açıklamasının kabul edilmesi teklifinde bulunmuştu ancak Rusya'nın bu  teklifi Konsey'de kabul görmemişti.
 
Suriye konusunda bugüne dek bölünmüş bir görüntü sergileyen BMGK,  Suriye'de son haftalardaki kimyasal silah kullanımını kınayan ortak bir açıklama  üzerinde de uzlaşamadı.

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