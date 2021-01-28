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BM'den flaş Kıbrıs çağrısı: Yeni fikirlere açığız

DHA |  28 Ocak 2021 Perşembe - 22:17 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 23:09

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıslı taraflarla garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi mart başında bir araya getirmek istediğini ve taraflar anlaşırsa yeni fikirlere açık olduğunu söyledi.


Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği 2021'in ilk basın  toplantısında, gündemi değerlendirdi.
 
AA muhabirinin, Kıbrıslı tarafları ne zaman bir araya getireceği ve  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın "Kendi  devletimizin tanınmasını hak ediyoruz" şeklindeki açıklamasına ilişkin sorusuna  Guterres, şöyle yanıt verdi:
 
"Niyetim, mart başında Kıbrıs'taki iki toplum ve garantör ülkeler  Tükiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ı bir araya getirmek. Ön koşulsuz gayri  resmi bir toplantı olmasına karar verdik. Tarafların, geleceği nasıl gördüklerini  dürüstçe tartışma şansı var. BM Güvenlik Konseyi'nden müzakereler konusunda  aldığım bir yetki var ve bu metot iki toplumlu, iki kesimli bir çözüm sunuyor ama  bu durum tarafların pozisyonlarını sunmasına engel değil. Taraflar müzakerelerin  kapsamını genişletme konusunda anlaşırsa, ben her zaman Güvenlik Konseyi'ne  gitmeye hazırım. İlk aşama tarafları bir araya getirmek, onları dinlemek ve  görüşmelerin sonucuna bakmak. Aldığım yetkiye bağlı kalmam demek; herkesi  dinlemeye, tarafların gelecekleri konusunda varacakları ortak noktaya açık  olmadığım anlamına gelmiyor."
 

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