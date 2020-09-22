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BM'den flaş çağrı! Yıl sonuna kadar...

AA |  22 Eylül 2020 Salı - 16:37 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 16:37

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası topluma küresel ateşkesi yıl sonuna kadar hayata geçirme çağrısı yaptı.


Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri  Antonio Guterres, uluslararası topluma küresel ateşkesi yıl sonuna kadar 100 gün  içinde hayata geçirme çağrısı yaptı. 
 
BM 75. Genel Kurul Görüşmeleri başladı.
 
Guterres, toplantının açılış konuşmasında, geçen yıl dünyaya tehdit  olarak sıraladığı dört küresel soruna bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgının da eklendiğini söyledi.
 
Dünyanın çığır açan bir sağlık krizi ve beraberinde getirdiği en büyük  ekonomik krizlerden biriyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapan Guterres,  ''Kovid-19, dünyanın kırılganlıklarını gözler önüne serdi.'' dedi.
 
Guterres, 30 yılda ilk kez yoksulluğun tekrar artmaya başladığını dile  getirerek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden uzaklaşıldığını, küresel ısınma  nedeniyle gezegenin yandığını ve dünyanın stres altında gerçek liderlik arayışı  mücadelesi verdiğini kaydetti.
 
"Kovid-19, dünyanın bundan sonra karşı karşıya kalacağı sorunlar  için bir prova"
 
Yaşanan salgının ise daha önce görülen hiçbir salgına benzemediğini  ifade eden Guterres, ''Kovid-19, sadece bir alarm değil dünyanın bundan sonra  karşı karşıya kalacağı sorunlar için bir prova.'' diye konuştu.
 
Virüsün dünyaya diz çöktürdüğünü belirten Guterres, uluslararası  toplumun birlik olması gerektiğini, ülkeler kendi başına hareket ettiğinde  virüsün de her yöne sıçradığını aktardı.
 
Guterres, uluslararası toplumdan salgının başında yaptığı küresel  ateşkes çağrısının 100 gün içinde hayata geçirilmesini isteyerek,  ''Zaman  daralıyor. Dünyanın tüm sıcak çatışmaları durdurmak için küresel bir ateşkese  ihtiyacı var. Aynı zamanda, yeni bir Soğuk Savaş'ı önlemek için elimizden gelen  her şeyi yapmamız gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.
 
  
 
  
 

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