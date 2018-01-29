BM'den flaş çağrı! Durdurun

Mısırlı insan hakları örgütlerinin hazırladığı ve BM yetkililerine gönderdiği açık mesajda, yasal yetkisini kullanarak idam cezasını başka bir ceza ile değiştirmesi için Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye çağrıda bulunmaları istendi.

Mısır'daki son idam kararlarının adil yargılamanın en temel kurallarından dahi yoksun olduğu ifade edilen mesaja, haklarında nihai olarak idam kararı verilen ve uygulanması beklenen davaların dosyaları da eklendi.

Mesajda, İnsan Hakları için Arap Ağı, Hak ve Özgürlükler Adalet Merkezi, En-Nedim Şiddet ve İşkenceyle Mücadele Merkezi, Kahire İnsan Hakları Araştırmaları Merkezi, Hak ve Özgürlükler Mısır Organizasyonu gibi örgütlerin imzası yer alıyor.

Sisi'nin 8 Haziran 2014'te cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinden 2 Ocak 2018'e kadar 27 idam cezasının verildiği belirtiliyor.

Mısırlı yetkililer ise yargının bağımsızlığına ilişkin suçlamaları reddederek, hem sivil hem de askeri yargılamaların "bağımsız ve tarafsız" olduğunu ifade ediyor.