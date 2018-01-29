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BM'den flaş çağrı! Durdurun

AA |  29 Ocak 2018 Pazartesi - 23:53 | Son Güncelleme : 29 01 2018 - 23:55

Mısır'da 13 insan hakları örgütü, Birleşmiş Milletler'e (BM) ülkede son zamanlarda alınan idam kararlarının uygulanmasının acilen önüne geçilmesi çağrısında bulundu.


Mısırlı insan hakları örgütlerinin hazırladığı ve BM yetkililerine  gönderdiği açık mesajda, yasal yetkisini kullanarak idam cezasını başka bir ceza  ile değiştirmesi için Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye çağrıda bulunmaları  istendi.
 
 Mısır'daki son idam kararlarının adil yargılamanın en temel  kurallarından dahi yoksun olduğu ifade edilen mesaja, haklarında nihai olarak  idam kararı verilen ve uygulanması beklenen davaların dosyaları da eklendi.
 
Mesajda, İnsan Hakları için Arap Ağı, Hak ve Özgürlükler Adalet  Merkezi, En-Nedim Şiddet ve İşkenceyle Mücadele Merkezi, Kahire İnsan Hakları  Araştırmaları Merkezi, Hak ve Özgürlükler Mısır Organizasyonu gibi örgütlerin  imzası yer alıyor.
 
Sisi'nin 8 Haziran 2014'te cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinden 2  Ocak 2018'e kadar 27 idam cezasının verildiği belirtiliyor.
 
Mısırlı yetkililer ise yargının bağımsızlığına ilişkin suçlamaları  reddederek, hem sivil hem de askeri yargılamaların "bağımsız ve tarafsız"  olduğunu ifade ediyor.
 
  
 

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