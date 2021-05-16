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BM'den flaş çağrı! 'Derhal son verin'

AA |  16 Mayıs 2021 Pazar - 17:39 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 17:39

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Filistin'e "anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma" derhal son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı yaptı.


BM Güvenlik Konseyi, İsrail ve Filistin arasında giderek yükselen  tansiyon ve Gazze'ye yönelik hava saldırısını görüşmek için 3. kez toplandı.
 
Konseye hitap eden Guterres, Gazze ve İsrail'deki ölüm ve yıkımın bir  arada yaşama ve barış umudunu söndürdüğünü belirterek çatışmalara derhal son  verilmesi gerektiğini söyledi.
 
Guterres, "Bir tarafta roket ve havan, diğer tarafta hava saldırısı ve  topçu bombardımanları hemen durmalı." dedi.
 
BM'nin ateşkes için tüm taraflarla görüşmelere devam ettiğini aktaran  Guterres, Gazze'de kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu Filistinli sivil  ölümlerinden dehşete düştüğünü, Gazze'den fırlatılan roketler nedeniyle  İsraillilerin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu ifade etti.
 
Savaş tüm bölge için yeni bir tehlike uyarısı
 
Tüm liderlerin kışkırtıcı retoriği frenleme ve artan gerilimi  yatıştırma sorumluluğunu hatırlatan Guterres, "Çatışmalar sadece İsrailli ve  Filistinlileri değil bölgeyi de yıkıcı sonuçları olan bir şiddet sarmalına  sürüklüyor ve tüm bölge için yeni bir tehlike yaratabilir." diye konuştu.
 
Güvenlik ve insani kriz riski
 
Genel Sekreter, çatışmaların devam etmesi durumunda kontrol edilmesi  zor güvenlik krizi ve insani krizin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.
 
Gazze'de gazetecilerin ofislerinin hedef alınması ve yok edilmesinin  son derece endişe verici olduğuna dikkati çeken Guterres, "Gazetecilerin  korkusuzca ve taciz edilmeden çalışmasına izin verilmeli." dedi.
 
İsrail ve Filistin'e bu "anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma" derhal  son verme ve uluslararası insani hukuk ile insan hakları hukukuna saygı  gösterilmesi çağrısı yapan Guterres, "Önümüzdeki tek yol ilgili BM kararları,  uluslararası hukuk ve önceki anlaşmalara dayalı her iki devletin başkentinin de  Kudüs olduğu, karşılıklı tanıma, tarafların bir arada barış ve güven içinde  olacağı iki devletli çözüm için müzakerelere dönülmesi. Bu şiddet döngüsü ne  kadar uzun sürerse, nihai hedefe ulaşmak da o kadar zor olacak."  değerlendirmesinde bulundu.
 
  

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Birleşmiş Milletler BM filistin
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