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BM'den flaş açıklama! '130'dan fazla ülkeye tek bir doz bile aşı gitmedi'

AA |  17 Şubat 2021 Çarşamba - 17:31 | Son Güncelleme : 17 02 2021 - 17:31

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşıların eşit ve adil dağıtılmadığını belirterek, "Kovid-19 aşılarının yüzde 75'ini sadece 10 ülke kullanırken 130'dan fazla ülkeye tek bir doz aşı bile gitmedi." dedi.


BM Güvenlik Konseyinde Kovid-19 salgını ve aşıya eşit erişimin  görüşüldüğü toplantıda konuşan Guterres, virüsün "orman yangını" gibi yayılırsa  sürekli mutasyona uğrayacağı, daha bulaşıcı ve ölümcül olabileceği uyarısında  bulundu.
 
Salgının uzamasının ekonomik iyileşmeyi de geciktireceğine dikkati  çeken Guterres, Dünya Sağlık Örgütünün küresel aşı programı COVAX'in  desteklenmesi gerektiğini söyledi.
 
Guterres, Kovid-19 salgınına karşı geliştirilen aşıların eşit ve adil  dağıtılmadığını vurgulayarak, "Kovid aşılarının yüzde 75'ini sadece 10 ülke  kullanırken 130'dan fazla ülkeye tek bir doz dahi aşı bile gitmedi." diye  konuştu.
 
G20'ye küresel aşılama planı için acil durum görev gücü kurması  çağrısı
 
Guterres, dünyanın küresel aşılama planına ihtiyacı olduğunun altını  çizerek, G20 ülkelerine küresel aşılama planının uygulanması için acil durum  görev gücü kurması çağrısı yaptı.
 
 Acil durum görev gücünün aşı üretme kapasitesi olan tüm ülkeleri  kapsaması gerektiğini dile getiren Guterres, bu hafta toplanacak G7 ülkeleri  liderler zirvesinin gerekli mali kaynakları harekete geçirmede ivme  yaratabileceğini kaydetti.
 

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