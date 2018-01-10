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BM'den destek açıklaması! Kuzey Kore ile..

AA |  10 Ocak 2018 Çarşamba - 0:00 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 0:00

Birleşmiş Millletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki üst düzey görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını, bu tür çabaların Kore Yarımadası'nda sürdürülebilir barış ve nükleer silahsızlanma için samimi bir diyaloğun başlamasına katkısı olacağını ifade etti.


 BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Guterres,  Kuzey Kore ve Güney Kore arasında askeri gerginliğin azaltılması ve Kuzey  Kore'nin daha önce kesilen askeri hattı yeniden Güney'e açması konusunda varılan  anlaşmanın memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Bu tür kanalların yeniden kurulması ve güçlendirilmesinin yanlış hesap  ve yanlış anlama riskini azaltmak ve bölgedeki gerginliği düşürmek açısından  önemli olduğunu ifade eden Guterres, Kuzey Kore'nin 2018 PyeongChang Kış  Olimpiyatları'na heyet gönderme kararının iki ülke arasında barış, hoşgörü ve  anlayış ortamı oluşturacağını bildirdi.
 
Guterres, Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki üst düzey görüşmelerin  Kore Yarımadası'nda sürdürülebilir barış ve nükleer silahsızlanma için samimi bir  diyaloğun başlamasına katkısı olacağını kaydetti.
 
 
Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore  lideri Kim Jong-un'un, yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış  Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini, bu konuda Seul ile görüşmelere açık  olduklarını söylemesiyle başlamıştı.
 
Güney Kore de gelecek ay düzenlenecek Kış Olimpiyatları öncesinde  Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifinde bulunmuştu. Güney Kore ile Kuzey Kore  arasındaki bu diplomatik yakınlaşma neticesinde iki ülke arasında 2016'dan beri  kapalı olan askeri iletişim hattı yeniden açılmış oldu.
 
  
 

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