10 Mart 2018 Cumartesi
İSTANBUL 
12°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.915 0.30 EURO 4,6920 -0.39
USD 3,8120 -0.27 ALTIN 162,140 -0.23
CANLI BORSA
TÜMÜ

BM'den ABD ve Kuzey Kore liderlerinin görüşmesine destek

09 Mart 2018 Cuma - 21:36 | Son Güncelleme : 09 03 2018 - 21:36

BM'den ABD ve Kuzey Kore liderlerinin görüşmesine destek


Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan görüşmeden memnuniyet duyulduğunu bildirdi.
 
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in mayıs ayında bir zirve yapılması konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, ''Guterres, Kore Yarımadası'nda barışçıl nükleer silahsızlanmaya yönelik tüm çabaları destekliyor." dedi.
 
Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan gelen görüşme davetini kabul ettiğini ve ikilinin mayıs ayında bir araya geleceğini açıklamıştı. Kim'in Kuzey Kore'nin bundan sonra nükleer veya balistik füze denemesi yapmaktan kaçınacağı vaadinde bulunduğunu kaydeden Chung, Kuzey Kore liderinin, ABD ile Güney Kore arasındaki rutin askeri tatbikatların sürmesi gerektiğini anladığını vurgulamıştı.
 
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders de yaptığı yazılı açıklama ile Trump'ın Kim'in görüşme davetini kabul ettiğini doğrulamış, görüşmenin yeri ve zamanının daha sonra belirleneceğini ifade etmişti.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.