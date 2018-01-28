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BM askeri öldürüldü

AA |  28 Ocak 2018 Pazar - 20:05 | Son Güncelleme : 28 01 2018 - 20:05

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda düzenlenen silahlı saldırıda Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü misyonunda görevli Pakistanlı bir askerin öldüğü, bir askerin yaralandığı bildirildi.


BM Genel Sekreterliği, ülkenin doğusundaki Lulimba köyünde düzenlenen  saldırıda Barış Gücü misyonundan Pakistanlı bir askerin hayatını kaybettiğini,  bir askerin yaralandığını duyurdu.
 
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı açıklamada, askerlere  yönelik saldırıyı kınayarak, Pakistan hükümeti ve halkına başsağlığı dileğinde  bulundu.
 
Guterres, ayrıca Kongo Demoktratik Cumhuriyeti'ndeki silahlı gruplara  çağrıda bulunarak, şiddete ve masum insanları öldürmeye son vermelerini istedi.
 
Son birkaç haftadır ülkenin doğusunda düzenlenen silahlı saldırılarda  BM Barış Gücü'nden 15 asker yaşamını yitirdi.

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