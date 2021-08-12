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BM Afganistan için çağrı yapmıştı! ABD asker gönderiyor

AA |  12 Ağustos 2021 Perşembe - 21:29 | Son Güncelleme : 12 08 2021 - 21:29

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin önemli bir bölümünü tahliye etmek için asker gönderileceğini açıkladı.


Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan ABD Büyükelçiliği, tüm Amerikan vatandaşlarından Afganistan'ı derhal terk etmelerini istedi. 
 
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin önemli bir bölümünü tahliye etmek için asker gönderileceğini açıkladı.
 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, basın brifinginde,  Afganistan'da Taliban'ın askeri ilerleyişi, şiddet ve istikrarsızlığın  artmasından derin endişe duyduklarını ve bu nedenle Kabil'deki büyükelçilik  personelinin sayısını önemli ölçüde azaltma kararı aldıklarını söyledi.
 
Ülkedeki güvenlik durumunu değerlendirdikten sonra Afganistan'da  "çekirdek bir diplomatik kadro" bırakacaklarını belirten Price, "Önümüzdeki  haftalarda Savunma Bakanlığı, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na (tahliye  için) geçici olarak askeri personel gönderecek." dedi.
 
 
BM'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
 
BM, Kabil'de Afgan güçleri ve Taliban arasında çatışma çıkmasının "felaketle" sonuçlanacağı uyarısında bulunarak, Doha'daki görüşmelerde anlaşma sağlanması çağrısı yaptı.

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