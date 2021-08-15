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BM Afganistan için acil toplanacak

15 Ağustos 2021 Pazar - 23:24 | Son Güncelleme : 15 08 2021 - 23:24

BM Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından yarın acil toplanacak.


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BM Afganistan Taliban
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