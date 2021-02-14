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BM, AB, Katar ve İsrail imzaladı! Kritik enerji anlaşması

AA |  14 Şubat 2021 Pazar - 22:24 | Son Güncelleme : 14 02 2021 - 22:24

İsrail'den abluka altındaki Gazze Şeridi'nde termik santrale doğal gaz aktarılması için Katar, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin (AB) anlaşma imzaladığı bildirildi.


Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, Gazze Şeridi'ndeki  elektrik ihtiyacını azaltmayı amaçlayan anlaşmaya uzun yıllardır devam eden  görüşmelerin ardından varıldığı belirtildi.
 
İki kısımdan oluşan anlaşma kapsamında İsrailli enerji şirketi  Delek'in Filistin yönetimine doğal gaz ihraç edeceği, İsrail'den Gazze'ye gazın  ulaştırılması için ise bir boru hattı inşa edileceği ifade edildi.
 
Boru hattının finansmanının Katar ve AB tarafından karşılanacağı dile  getirildi.
 
İsrail'in 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında  tuttuğu Gazze Şeridi'nde sadece bir termik santral bulunuyor.
 
Ablukanın yanı sıra Hamas ile İsrail arasında yaşanan gerilimler  nedeniyle Tel Aviv yönetimi, zaman zaman Gazze'ye yakıt girişini askıya alıyor.  Bu yüzden 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde günlük ortalama 12 saat  elektrik kesintisi yaşanıyor.
 
  
 

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İsrail doğal gaz termik santral
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