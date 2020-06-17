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BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Volkan Bozkır seçildi

AA |  17 Haziran 2020 Çarşamba - 23:18 | Son Güncelleme : 17 06 2020 - 23:35

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi.


BM Genel Kurulunda yapılan seçimde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgını nedeniyle üye ülkelerin temsilcileri salona kendilerine ayrılan saat  diliminde tek tek alındı ve oylarını kullandı. Oylama yerel saat ile 09.00'da  başladı ve 13.00'te bitti.
 
193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulunda 192 üye ülke oy  kullandı. Venezuela, BM'ye üye ülkelerin ödemek zorunda olduğu finansal katkı  borcunu ödeyemediği için oy hakkını kaybetti ve bu seçimde oy kullanamadı.
 
BM Genel Kurul Başkanlığı için tek aday gösterilen Bozkır, 178 ülkenin  desteğini aldı ve BM Genel Kurulunun 75. dönem başkanlığına getirildi.
 
3 oy geçersiz sayılırken, 11 ülke de çekimser oy kullandı.
 
Bozkır, Türkiye'den BM Genel Kurul Başkanlığına seçilen ilk isim oldu.
 
Bozkır, 15 Eylül'de görevi BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani  Muhammad-Bande'den devralacak ve 2021 Eylül ayına kadar bu görevi sürdürecek.
 
BM Genel Kurulu Başkanı, oturumları yönetiyor ve Kurulun işleyişini  düzenliyor. Genel Kurul ayrıca her yıl BM'nin bütçesini belirliyor ve kontrol  ediyor.
 
BM Genel Kurulunda, uluslararası toplumun genel düşüncesini yansıtan  kararlar alınıyor.
 
Dünya liderleri, her yıl eylül ayı ortalarında BM Genel Merkezi'nin  bulunduğu New York'ta BM Genel Kurulu genel görüşmeleri için bir araya gelerek  küresel sorunlara diplomatik çözüm arama ve ülkelerinin politikalarını anlatma  imkanı buluyor.
 
Volkan Bozkır kimdir?
 
Volkan Bozkır, 22 Kasım 1950'de Ankara'da doğdu.
 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Bozkır, kariyer  diplomatı olarak Dışişleri Bakanlığında sırasıyla, Stuttgart Başkonsolosluğu  Muavin Konsolosu, Bağdat Büyükelçiliği Başkatibi, OECD Daimi Temsilciliği  Müsteşarı, New York Başkonsolosu, Bükreş Büyükelçisi ve Avrupa Birliği (AB)  nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi görevlerini yürüttü.
 
Başbakanlık Dışişleri Danışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem  Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı, AB Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri  Bakanlığı AB'den Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve AB Genel Sekreterliği  görevlerinde de bulunan Bozkır, Romanya Ulusal Liyakat Madalyası ve İtalya  Liyakat Nişanı sahibi.
 
Volkan Bozkır, 24. 25. ve 26. dönemlerde AK Parti İstanbul  Milletvekili seçildi.
 
Dışişleri Komisyonu Başkanlığı ve 62. hükümette Avrupa Birliği Bakanı  ve Başmüzakereci görevlerini üstlenen Bozkır, 64. hükümette yeniden AB Bakanı ve  Başmüzakereci olarak görevlendirildi.
 
Çok iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Bozkır, evli ve 2 çocuk  babası.
 

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Volkan Bozkır BM TBMM Başmüzakereci
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