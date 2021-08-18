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BM: 2 hafta susuz ve gıdasız kalan 47 yolcu hayatını kaybetti

AA |  18 Ağustos 2021 Çarşamba - 18:07 | Son Güncelleme : 18 08 2021 - 18:30

BM, Kuzey Afrika'nın Atlantik kıyılarından Kanarya Adaları'na giden bir teknedeki arıza sonucu denizde iki hafta susuz ve gıdasız kalan 47 yolcunun hayatını kaybettiğini bildirdi.


Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Afrika'nın Atlantik  kıyılarından Kanarya Adaları'na giden bir teknedeki motor arızası sonucu denizde  yaklaşık iki hafta boyunca susuz ve gıdasız kalan 47 düzensiz göçmenin hayatını  kaybettiğini bildirdi. 
 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve  Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan ortak yazılı açıklamada, 3 Ağustos'ta  3'ü çocuk 54 kişiyi taşıyan bir teknenin Kuzey Afrika'nın Atlantik kıyılarından  hareket ettiği aktarıldı.
 
Açıklamada, Kanarya Adaları'na gitmekte olan teknede, denizde 2 gün  seyrettikten sonra motor arızası meydana geldiği ve yolcuların yaklaşık iki hafta  boyunca yiyecek ve su olmadan mahsur kaldığı kaydedildi.
 
Teknenin, 16 Ağustos'ta Moritanya sahil güvenliği tarafından  bulunduğunda sadece 7 kişinin hayatta olduğu belirtilen açıklamada, 47 yolcunun  ise yaşamını yitirdiği ifade edildi.
 
Açıklamada, durumu ağır olan 4 kişinin Moritanya'nın kuzeyindeki  Nouadhibou kentinde hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
 
10 gün önce aynı rotada 40 kişinin daha hayatını kaybettiği  anımsatılan açıklamada, "Kanarya Adaları'na giden gemilerin sayısı arttıkça,  ölümlerin sayısı da artıyor. Bu yılın ocak ayı itibarıyla 350'den fazla insan  öldü, 8 binden fazla mülteci ve göçmen bu deniz yolunu kullanarak İspanya'ya  ulaştı." bilgisi paylaşıldı.
 

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