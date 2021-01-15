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Blue Origin, yörünge altı mekiğinin insansız test uçuşunu yaptı

AA |  15 Ocak 2021 Cuma - 17:34 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 17:34

ABD'de, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketi, "New Shepard" adlı yörünge altı mekiğinin insansız test uçuşunu yaptı.


"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, şirketin Teksas  eyaletindeki test merkezinde yapılan uçuşta roket ve kapsülden oluşan mekik uzaya  fırlatıldı.
 
"Yeniden Kullanılabilir Uzay Gemisi" (RSS) adı verilen 6 kişilik  kapsül, uzay ile atmosferi ayırdığı varsayılan, dünyadan 100 kilometre  yükseklikteki Karman Hattı'nı geçerek 107 kilometre irtifaya çıktıktan sonra  paraşütle yere indi.
 
 Yeniden kullanılabilir özellikteki roket de fırlatışın ardından  dünyaya geri döndü.
 
 Blue Origin gibi uzay turizmi alanında projeler geliştiren Virgin  Galactic'in tasarladığı 6 kişilik yörünge altı mekiği "VSS Unity"nin 12 Aralık  2020'de yaptığı insansız test fırlatışı başarısız olmuştu.

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Blue Origin Jeff Bezos New Shepard
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