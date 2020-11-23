Blackpink Türkiye konseri ne zaman 2020? Blackpink Türkiye’ye gelecek mi? (Blackpink İstanbul Around the World konseri 2020)

Dünyaca ünlü Güney Koreli K-pop grubu sosyal medya hesapları üzerinden ‘’Blackpink Around the World’’ isimli bir video paylaştı. Kısa sürede 3 milyona yakın izlenen videoda ülkelerin önemli şehirleri ve koordinatları paylaşınca Türkiyeli hayranlar arama motorlarına yönelerek, Blackpink Türkiye’ye gelecek mi? Blackpink Türkiye konseri ne zaman 2020? Soruları sorulmaya, Blackpink İstanbul konseri 2020 başlığı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

Blackpink Türkiye’ye gelecek mi? Blackpink Türkiye konseri ne zaman 2020? Dünyaca ünlü grup Blackpink 22 Kasım’da sosyal medya hesapları üzerinden merak uyandıran bir video paylaştı. Paylaşılan videonun ardından Türkiye’de de en sevilen K-Pop gruplarından biri olan Blackpink hakkında yapılan araştırmalar arttı. İşte “Around the World” isimli video hakkında merak edilenler…

BLACKPİNK AROUND THE WORLD YAKINDA İSİMLİ VİDEO PAYLAŞILDI!

Blackpink tarafından yayınlanan videoda bazı ülkelerin önemli şehirleri, koordinatları ve her şehirde belli bir saat yazılı. Bu saatlerin canlı yayınlanacak konserin o ülkedeki zaman dilimini temsil ettiği düşünülüyor. Türkiye’den de İstanbul şehri yazarken, saat olarak 08:00’i bilgisi gösteriliyor.

Başka hiçbir bilgi verilmeyen videonun online konseri temsil ettiği düşünülüyor.