Black Friday 2020 ne zaman? Alışveriş meraklıları büyük indirimlerin sahne olduğu Black Friday indirim günlerini deyim yerindeyse iple çekiyor. Düzenli olarak her yıl, yıl sonuna doğru yapılan indirimlerde markalar büyük indirimlere gidiyor. Türkiy'de ise Efsane cuma olarak bilinen indirimler ne zaman başlıyor?

Kasım ayına girilmesiyle, her yıl ilgiyle takip edilen Black Friday aramaları da arttı. 2020 Black Friday indirim gününün tarihi açıklandı. Peki, Black Friday ne zaman? Markaların ‘’Efsane Cuma’’ Black Friday indirimleri 2020

BALCK FRİDAY (EFSANE CUMA) 2020 NE ZAMAN?

Black Friday (Efsane Cuma) 27 Kasım 2020 Cuma günü olacak.

TÜRKİYE'DE BLACK FRİDAY (EFSANE CUMA) NASIL OLACAK?

Koronavirüs salgınından dolayı, bu yıl daha Black Friday (Efsane Cuma) günlerinin online olarak yapılacağı tahmin ediliyor. Efsane Cuma’nın ise Türkiye'de nasıl uygulanacağı henüz belli değil.

BLACK FRİDAY NEDİR?

Şükran gününden sonraki Cuma günü ABD’deki marketler kepenklerin erken saatlerde açılması ve geç saatlere kadar da müşterilerine hizmet vermesi Black Friday’ı başlatmıştı. Bu ritüellere indirim kampanyaları da eklenince, bugün yıllardır yapılan bir alışveriş gününe dönüşmüştür. Ancak Black Friday ismini almasının altında yatan neden; trafik yüzünden araçların yerlerinden kıpırdayamadığı ve yoğunluktan insanların birbirini ezmesiyle bu indirin etkinliği Black Friday olarak anılmaya başlanmış.