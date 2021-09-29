Black Friday ne zaman, hangi tarihte? 2021 Black Friday indirim günleri sabırsızlıkla bekleniyor. İlk olarak ABD'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan Black Friday’da firmalar çeşitli indirim kampanyaları düzenliyor. Türkiye’de Efsane Cuma, Süper Cuma, Şahane Cuma gibi isimlerle anılan Black Friday 2021 tarihi…

Alışveriş tutkunları birçok marka ve sitelerin indirim kampanyaları düzenlediği Black Friday’in ne zaman olduğunu sorguluyor. Peki, Black Friday ne zaman, hangi ayda? Kara Cuma nedir, Balck Friday ne demek? Black Friday 2021!

BLACK FRİDAY 2021 NE ZAMAN?

Black Friday 26 Kasım 2021 tarihinde başlayacak.

BLACK FRİDAY (KARA CUMA) NEDİR?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır, geç kapanırlar, ve yüksek oranlarda indirim yaparlar.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir.