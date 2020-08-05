Black Friday ne zaman? 2020 Black Friday indirimleri ne zaman başlıyor?

Her yıl milyonlarca insanın alışveriş yaparak bir parçası olduğu ya da izdihamlara neden olan Black Friday çılgınlığı internette merak edilen konulardan biri. Tüm dünya küresel pandemi ve günlük yaşamın olumsuz etkisine rağmen Black Friday'de alışveriş yapmak için gün sayıyor. Corona virüs nedeniyle giderek daha fazla satıcının e-ticareti benimsediği göz önüne alındığında, Black Friday'de tüketicilere her türlü malda en düşük fiyatları sunmak için birbirleriyle rekabet etmeleri bekleniyor. Peki, Black Friday nedir? Black Friday ne zaman? Black Friday nasıl başladı? İşte Black Friday ile ilgili merak edilenler...

Tüketici büyük indirimlere sahne olan Kara Cuma (Black Friday) ya da Türkiye’deki ismiyle ‘Efsane Cuma’yı bekliyor. Bu yıl corona virüs nedeniyle milyonlarca insanın alışveriş yaparak izdihamlara neden olduğu Black Friday'in nasıl olacağı da şimdiden merak konusu. Tüm dünya küresel pandemi ve günlük yaşamdaki olumsuz etkisine rağmen Black Friday'de alışveriş yapmak için şimdiden gün sayıyor. Yurt dışındaki beklentiler ise Black Friday ile nam salmış büyük alışveriş merkezlerinin kapalı olacağı yönünde. Peki, Black Friday ne zaman? Black Friday nasıl başladı? İşte Black Friday ile ilgili merak edilenler...

İzdihamlara neden olan Black Friday çılgınlığı internette araştırılan konular arasında geliyor. Tüm dünya küresel pandemi ve günlük yaşamın olumsuz etkisine rağmen Black Friday'de alışveriş yapmak için gün sayıyor. Corona virüs nedeniyle giderek daha fazla satıcının e-ticaret i benimsediği göz önüne alındığında, Black Friday'de tüketicilere her türlü malda en düşük fiyatları sunmak için birbirleriyle rekabet etmeleri bekleniyor. Beklentiler Black Friday ile nam salmış büyük alışveriş merkezlerinin kapalı olacağı yönünde.

2020 BLACK FRIDAY NE ZAMAN?

Yılın en büyük alışveriş günü olarak bilenen Black Friday bu yıl 27 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek. Black Friday'de hemen hemen her alanda indirim bekleniyor. İndirimlerin bu yıl mağazalar yerine e-ticaret siteleri ve online alışveriş mağazalarında olması bekleniyor.

BLACK FRIDAY NASIL BAŞLADI?

ABD'de Noel döneminin başlangıcı olarak kabul edilen “Kara Cuma”nın (Black Friday) yavaş yavaş dünyaya yayılmasıyla başladı. Tarihi 1920'lere uzanan Kara Cuma’nın Noel dönemi ve Noel Baba ile ilişkisi pek bilinmiyor.

Her yıl kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan Şükran Günü'nün ardından milyarlarca dolarlık alışverişin yapıldığı Kara Cuma, Amerikalıların güneş doğmadan mağazalara akın etmesinden, indirimli ürünler için kavgaya tutuşmasına kadar pek çok ilginç görüntüyle hatırlanıyor.

Kara Cuma’nın tohumları, ABD ’nin en büyük mağazalar zincirlerinden Macy's’in 1924 yılında New York 'taki Şükran Günü geçidiyle atıldı. Noel Baba'nın yer aldığı geçit töreninin alışverişleri artırması, geçidi geleneksel hale getirdi ve diğer perakendecilere ilham verdi.

Sayıları yıllar içinde artan birçok mağaza, kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan Şükran Günü’nün ertesi günü müşterileri alışveriş yapmaya teşvik etmek için birbiriyle indirim yarışına girdi.

Ülkede birçok insanın izin almasıyla birlikte zaman içinde bir nevi resmi tatil haline gelen büyük indirim günü, ilk kez Philadelphia Polis Departmanı tarafından 1960’lı yıllarda Kara Cumaolarak anılmaya başladı. Yazılanlara göre, polislerin cumadan önce “kara” tanımlamasını kullanmasında müşterilerin yarattığı kalabalık ve trafiğin yol açtığı fazla iş yükü etkili oldu.

Alışveriş merkezlerinin ülkede mantar gibi çoğaldığı 1970-1990 döneminde popülaritesi giderek artan Kara Cuma, Amerikan kültürünün de önemli bir parçası haline geldi. Ülke halkı Noel alışverişlerinin büyük bir bölümünü indirimlerden yararlanmak için o gün yapmaya başladı.

Kapitalist düzenin tüketimi canlı tutma çabalarının başarıya ulaşan örneklerinden Kara Cuma, özellikle son yıllarda diğer ülkelere de yayılmaya başladı.

Öte yandan, Kara Cuma furyasının Türkiye, Pakistan Endonezya , Birleşik Arap Emirlikleri, Katar , Suudi Arabistan ve Mısır gibi Müslüman ülkelerde de baş göstermesi, kültürel yozlaşma eleştirilerini beraberinde getirdi.

Müslüman din adamları, İslamiyet için önemli gün olan Cuma gününde Noel ile ilişkili Kara Cuma çerçevesinde maddiyata yönelerek indirim peşine düşmeye teşvik eden girişimleri eleştirdi.

Kara Cuma ifadesinin de bazı Müslüman ülkelerde ciddi hassasiyete yol açtığı biliniyor.

Örneğin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın geçtiğimiz yıllarda Türkiye genelindeki camilerde okunması için hazırladığı Cuma hutbesinde, "Son zamanlarda sıkc¸a duydugˆumuz 'Kara Cuma' ifadesi, mu¨minler olarak hepimizi rahatsız etti” ifadelerine yer verilmişti.