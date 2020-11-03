bizizmir deprem yardımı: İzmir Belediyesi deprem yardımı nasıl yapılır? Elimi tutar mısın yemeği, gıda paketi, uyku tulumu paketi ve hijyen paleti yardımı…

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in talimatıyla deprem yardımı kampanyası başladı. Kampanya talimatıyla harekete geçen İzmir büyükşehir ekipleri, depremzede yardımlarının ‘Biz İzmir’ ve ‘Halkın Bakkalı’ sanal platformları üzerinden yapılabilmesi ve depremzedelere ulaştırılması için organize oldu. Peki, İzmir Belediyesi deprem yardımı nasıl yapılır? bizizmir deprem yardımı detayları…

‘Biz İzmir’ ve ‘Halkın Bakkalı’ sanal platformları üzerinden depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Pandemi sürecinde 'Biz Varız' ve 'Askıda İyilik Var' sloganıyla yapılan destekler bu kez İzmir'deki depremzedeler için gündeme geldi. Depremzedeler için yardım 'Biz İzmir' ve 'Halkın Bakkalı' sanal platformları üzerinden yapabilecek. Yardımlar da belediye organizasyonuyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

BİZ İZMİR YARDIM KAMPANYASI NASIL YAPILIR?

‘Biz İzmir’ mobil uygulamalarında ve www.bizizmir.com adresinde ‘Askıda İyilik Var’ bölümü oluşturuldu. Bağış yapmak isteyenler sıcak yemek, gıda paketi, hijyen paketi ya da uyku tulumu seçeneklerinden istediğini tıklayabilecek ve istediği miktarda yardım yapabilecek. Sıcak yemek 25 TL, gıda paketi 75 TL, hijyen paketi 40 TL ve uyku tulumu ise 120 TL olarak belirlendi.

BAĞIŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

‘’YARALAR SARILACAK’’

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer depremzedeler için yapılacak yardımlar için şu açıklamayı yaptı:

Büyükşehir belediyesi olarak hepsinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayacağız. ‘Biz İzmir’ platformuna giren hayırsever kişi ve kuruluşlarımız, ‘Askıda İyilik Var’ butonunu tıklayacak ve ‘Halkın Bakkalı’nda belirlenen dört paketten istediklerini, istediği kadar bağışlayabilecek.

Sayer’in destek çağrısına Şişli Belediyesi Başkanı Muammer Keskin’den yanıt geldi. Keskin, “Haydi Şişli İzmir için dayanışma vakti” diyerek kampanyaya destek verdiğini açıkladı.

Keskin, “Şişli Belediyesi olarak deprem bölgesinde hayata tutunmaya çalışan vatandaşlarımız için uyku tulumu, hijyen paketi ve erzak paketlerini mümkün olan en kısa sürede İzmir’e ulaştırma yolunda çalışmalarımızı başlattık” dedi.