Biz Varız kampanyası başvuru süreci: İzmir Büyükşehir Belediyesi deprem yardımına nasıl katkı sağlanır? Askıda İyilik Var bu kez depremzedeler için!

‘Biz Varız’ kampanyası depremzedeler için revize edildi. Pandemi sürecinde başlatılan 'Biz Varız' kampanyası, 'Askıda İyilik Var' sloganıyla İzmir'deki depremzedeler için revize edildi. 'Biz İzmir' ve 'Halkın Bakkalı' sanal platformları üzerinden yapabileceği yardımlar, belediye organizasyonuyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. İşte İzmir Büyükşehir Belediyesi deprem yardımı hakkında merak edilenler…

Corona virüsü salgının etkinin en yoğun zamanda ‘Biz Varız’ sloganıyla ortaya çıkan Biz Varız kampanyası bu kez depremzedeler için yeniden başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in talimatıyla harekete geçen büyükşehir ekipleri, depremzedeler için yardımın yine ‘Biz İzmir’ ve ‘Halkın Bakkalı’ sanal platformları üzerinden yapılabilmesi ve depremzedelere ulaştırılması için organize oldu. Biz Varız kampanyası başvuru süreci…

BİZ VARIZ KAMPANYASI BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

‘Biz İzmir’ mobil uygulamalarında ve www.bizizmir.com adresinde ‘Askıda İyilik Var’ bölümü oluşturuldu. Bağış yapmak isteyenler sıcak yemek, gıda paketi, hijyen paketi ya da uyku tulumu seçeneklerinden istediğini tıklayabilecek ve istediği miktarda yardım yapabilecek. Sıcak yemek 25 TL, gıda paketi 75 TL, hijyen paketi 40 TL ve uyku tulumu ise 120 TL olarak belirlendi.

BAĞIŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

SOYER: YARALAR SARILACAK

Başkan Soyer, şunları söyledi:

Depremzede hemşerilerimizin yaralarını sarmak için yardım etmek isteyen o kadar çok kişi ve kuruluş var ki… Ancak bu bağışların organize edilmesi ve en doğru yerlere gitmesi gerekiyor.

Büyükşehir belediyesi olarak hepsinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayacağız. ‘Biz İzmir’ platformuna giren hayırsever kişi ve kuruluşlarımız, ‘Askıda İyilik Var’ butonunu tıklayacak ve ‘Halkın Bakkalı’nda belirlenen dört paketten istediklerini, istediği kadar bağışlayabilecek.

Sayer’in destek çağrısına Şişli Belediyesi Başkanı Muammer Keskin’den yanıt geldi. Keskin, “Haydi Şişli İzmir için dayanışma vakti” diyerek kampanyaya destek verdiğini açıkladı.

Keskin, “Şişli Belediyesi olarak deprem bölgesinde hayata tutunmaya çalışan vatandaşlarımız için uyku tulumu, hijyen paketi ve erzak paketlerini mümkün olan en kısa sürede İzmir’e ulaştırma yolunda çalışmalarımızı başlattık” dedi.