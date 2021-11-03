Biyolojik saat işliyor! 35 yaşına gelmeden bunu mutlaka yapın!

Dünya genelinde 45-55 yaş aralığına düşen menopoz yaşı, Türkiye’de ise 46-48 yaş olarak biliniyor. Uzmanlar, iş yaşamı nedeniyle gebeliği erteleyen kadınların, sağlıklı bir gebelik için 35 yaş öncesinde adım atmalarını öneriyor. Kariyeri yüzünden anne olmayı erteleyen kadınların mutlaka yumurtalarını dondurması gerektiğini dikkat çeken Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Elçim Bayrak, yumurta dondurma konusunda merak edilenleri anlattı.

Dünya Sağlık Örgütü, menopozu yumurtalıkların aktivitelerini kaybetmeleri sonucu adet döngüsünün kalıcı olarak kesilmesi olarak tanımlıyor. Menopoz yaşı dünya genelinde 45-55 yaş olarak biliniyor. Her ne kadar yapılan çalışmalar Türkiye'de ortalama menopoz yaşının 46-48 olduğunu göstermekteyse bile sağlıklı bir gebelik oluşması için 35 yaşından öncesinde adım atmakta fayda var. Çünkü 35 yaş sonrasında kadınlarda üreme kapasitesi hızla düşüyor.

BEBEK DE YAPIN KARİYER DE!

“Özellikle son yüzyılda kadınların çalışma hayatına katılma oranları hızla artmaktadır. Bu katılıma bağlı olarak kadınlar çocuk sahibi olma planlarını ileri yaşlara ertelemekte ve bebek sahibi olmaya karar verdiklerinde bazen çok geç olabilmektedir” diyen Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Elçim Bayrak önemli açıklamalarda bulundu.

Op. Dr. Elçim Bayrak, “Kadınlar kariyer peşinde koşmaktan çocuk sahibi olmayı ertelemekte ve ileri yaşta bir uzmana başvurduklarında bizden zaman zaman üreme kapasitelerine dair kötü haberler almaktadırlar. Kariyer hedefleri peşinde koşarken kadınlar yumurtalarını dondurduğunda üreme kapasitesi için zamanı da dondurmuş ve anne olabilme konusunda önemli bir adım atmış olur. Bu da hem iş hayatında hem de ikili ilişkisinde olumlu sonuçlar verir. Çünkü yumurtalarını donduran kadınlar aile kurmak için zaman kazanırken aynı zamanda hayattaki diğer hedeflerini planlama şansı kazanır.” dedi.

KADIN VE ERKEĞİN SAATLERİ AYNI HIZLA İLERLEMİYOR!

“Kız çocukları dünyaya geldikleri anda ortalama bir buçuk milyon yumurta hücresi ile hayata merhaba derler. Doğdukları andan itibaren ergenlik öncesinde, ergenlik döneminde, gebelik ve lohusalık dönemlerinde bu yumurtaları harcarlar.” diyen Dr. Bayrak şöyle devam etti:

“Ortalama 35 yaşına gelmiş ve çocuk sahibi olmayan kadınların akıllarına gelen ilk soru gebe kalmalarına engel oluşturan durumların neler olduğudur. Modern çağın kadınlarında anne olma isteği kariyer yapma isteğinden baskın değildir. Bu sebeple iş hayatında başarıdan başarıya koşan kadınlarımızın çok geç kalmadan ve kariyer hayatını da ertelemeden yumurta dondurma konusunu gündemlerine almaları çok önemlidir. Erkeklerin biyolojik saati kadınlara göre daha yavaş ve uzun zaman işlediği için erkeklerin ekstrem durumlar olmadığı sürece acele etmeleri gerekmemektedir. Yumurtalarını donduran kadınlar üreme kapasitesi anlamında zaman kazanmanın yanı sıra ileride çocuk sahibi olma şanslarının olduğunu bildiklerinden çevre baskısından çok fazla etkilenmemektedirler.”

TÜRKİYE'DE YUMURTA DONDURMAK MÜMKÜN MÜ?

Ülkemizde mevcut yasal durumlardan söz eden Op. Dr. Elçim Bayrak, “Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde çocuk planlarını ertelemek isteyen bekar kadın için yumurta dondurmak teknik olarak mümkün yasal olarak değilken tıbbın gelişmesi ve yapılan yeni yönetmeliklerle bu konu belirli sınırlar içinde uygulanabilir kılınmıştır. Üreme hücrelerinin sağlıklıyken dondurulup saklanması bireyleri pek çok riskten korur. Dondurulmuş hücreler sıvı azot içinde eksi 195 derecede olan tankta yıllarca saklanabilir. Türkiye'de bu süre için yasal sınır 5 senedir. Bu sürenin sonunda halen dondurma şartlarını sağlayan bireylerin başvurması halinde sürenin uzatılması mümkündür.''diye konuştu.