Bitlis'ten gelen acı haber sonrası başsağlığı mesajları

Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin de yaralandığını bildirdi. Acı haber sonrası başsağlığı mesajları peş peşe geldi.

Türkiye tek yürek oldu. Tatvan 'da 9 askerin şehit olduğu 4 askerin de yaralandığı helikopter kazası sonrası başsağlığı mesajları yağdı. İşte o mesajlar:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop : Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu; şehit olan 9 vatan evladımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 4 askerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Bitlis 'te düşen askeri helikopterde şehit olan dokuz askerimize Allah'tan rahmet, keder-dide ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralı dört askerimize acil şifalar diliyorum. Acımız büyük. Başımız sağ olsun.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu; 9 vatan evladımız şehit olurken 4 askerimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

'YÜREKLERİMİZİ DAĞLADI'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bingöl'den Tatvan'a doğru havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterin düşmesi sonucu 9 kahraman askerimizin şehadet haber i yüreklerimizi dağladı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

Emine Erdoğan: Bitlis’te askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralı askerlerimizin en kısa zamanda şifa bulmasını temenni ediyorum. Milletimizin başı sağolsun.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bitlis’ten Tatvan’a giden askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu 9 kahraman askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Milletimizin ve Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağolsun. Şehitlerimize rahmet olsun. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz.

'BAŞSAĞLIĞI, SABIR VE ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bitlis’ten gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bingöl’den Tatvan’a giderken elim bir helikopter kazası sonucu şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifa diliyorum. Başımız sağolsun.

Zehra Zümrüt Selçuk: Yüreğimiz Bitlis’ten gelen acı haberle yandı. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener : Bitlis Tatvan'da askerî helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman evlatlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun...

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Bitlis'ten gelen helikopter kazası haberi yüreklerimizi dağladı. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Bitlis'te düşen askeri helikopterde şehit olan 9 Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kahraman şehitlerimizin kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralı 4 askerimize de Rabbim tez zamanda şifa versin. Milletimizin başı sağ olsun.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Askeri helikopterimizin Tatvan’da düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.