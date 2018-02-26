26 Şubat 2018 Pazartesi
İSTANBUL 
6°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.522 0.58 EURO 4,6670 0.08
USD 3,7960 0.12 ALTIN 161,950 0.00
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bitlis'te kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

İHA |  26 Şubat 2018 Pazartesi - 0:54 | Son Güncelleme : 26 02 2018 - 0:57

Bitlis'te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında bir gün süreyle eğitime ara verildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi. Valilik açıklamasında "Olumsuz hava şartlar nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personeller bir gün süreyle izinli sayılacaktır" denildi.

Bahçesaray'da eğitime kar tatili

Akşam saatlerinde belli aralıklarla başlayan kar yağışı etkisini artırınca okulların ise bir gün tatil edildiği belirtildi.

ETİKETLER

Bitlis kar tatili okullar tatil
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.