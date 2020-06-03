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Bitlis'te 9 köy ve mezarlarında sokağa çıkma yasağı!

AA |  03 Haziran 2020 Çarşamba - 7:51 | Son Güncelleme : 03 06 2020 - 7:53

Bitlis'te bazı köy ve mezralarında ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.


Valilikten yapılan açıklamada, il merkezine bağlı 9 köy ve bağlı  mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
 "İl merkezi sınırlarındaki Doğruyol, Keklikdüzü, Bölükyazı, Kuşlu,  Çayırbaşı, Çadırlı, Dereağzı, Yolcular ve Ilıcak köyleri ve mezraları bölgesinde,  bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak  tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt  mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 02.00'dan  itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."
 
  
 

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Bitlis sokağa çıkma yasak
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