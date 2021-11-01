İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Baykan karayolundaki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan 2 minibüs ve 4 otomobilde arama yapıldı. Aramada yurda yasadışı yollarla giren yabancı uyruklu 64 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 6 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan organizatörler işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
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- Bitlis'te, 6 araçta 64 kaçak göçmen yakalandı!
Bitlis'te, 6 araçta 64 kaçak göçmen yakalandı!
Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) | 01 Kasım 2021 Pazartesi - 21:12 | Son Güncelleme : 01 11 2021 - 21:12