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Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

23 Haziran 2019 Pazar - 1:07 | Son Güncelleme : 23 06 2019 - 1:07

Bitlis Tatvan'da düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.


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